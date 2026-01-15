Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Ruhpolding 2026 | n di pettorale orario esatto tv

Il 16 gennaio alle ore 14, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer prenderanno parte alla sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Le due atlete italiane, rispettivamente con i pettorali 3 e 8, saranno tra le cinque rappresentanti azzurre nella gara di 7,5 km, trasmessa in diretta televisiva.

Saranno cinque le azzurre al via della 7.5 km sprint femminile di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, venerdì 16 gennaio, l'azione scatterà alle ore 14.30, e saranno 105 le atlete in gara. Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 52, che scatterà alle ore 14:56:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 15:02:00. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tornano sugli sci - Il programma si aprirà con le staffette, prima femminile e poi maschile, per proseguire con le sprint di entrambe le categorie e chiudersi domenica con le due gare di inseguimento ... sportal.it

I convocati dell'Italia per Oberhof: Vittozzi e Wierer saltano la tappa, Giacomel presente. Esordio per Linda Zingerle - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non prenderanno parte alla prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a Oberhof dall’8 all’11 ge ... eurosport.it

WIERER, altro splendido podio: 3ª nella sprint davanti a un'ottima VITTOZZI | HIGHLIGHTS

