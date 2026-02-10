Quando Milano fu condotta a conoscere il ghiaccio

La via Caccialepori a Milano si trova a metà strada tra lo Speed Skating Stadium di Rho e il Forum di Assago. È una zona che spesso passa inosservata, ma oggi emerge come punto di collegamento tra due grandi impianti sportivi. La strada si estende per circa 11 km in entrambe le direzioni, collegando due mondi diversi, e racconta una storia di come la città ha conosciuto e si è avvicinata al ghiaccio.

Sulla pista di Assago, invece, ha rubato l'occhio l'incredibile talento di Ilia Malinin, che ha trascinato gli Stati Uniti a vincere l'oro nel pattinaggio di figura a squadre, con evoluzioni mai viste prima.

