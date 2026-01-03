Basta lacrime quando tagli le cipolle il trucco che devi conoscere

Tagliare le cipolle può causare fastidiose lacrime, ma esiste un semplice trucco per evitarlo. La causa risiede nella reazione chimica tra enzimi e composti dello zolfo, che si attiva quando si affetta il bulbo. Con alcune strategie pratiche, è possibile ridurre sensibilmente il fastidio, rendendo questa operazione più semplice e meno sgradevole. Ecco cosa sapere per tagliare le cipolle senza piangere.

Affettare una cipolla è spesso considerato il compito più ingrato in cucina. Non è una questione di pigrizia, ma di vera e propria chimica: quando la lama rompe le cellule del bulbo, si scatena una reazione tra enzimi chiamati alliinasi e alcuni composti dello zolfo. Il risultato è la liberazione di un gas irritante che, a contatto con l’umidità dei nostri occhi, si trasforma in una minuscola quantità di acido solforico. Per difendersi da questo “attacco”, il nostro cervello attiva immediatamente le ghiandole lacrimali per lavare via l’intruso. Il primo segreto per limitare i danni non sta nella cipolla, ma nel tuo cassetto dei coltelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Basta lacrime quando tagli le cipolle, il trucco che devi conoscere Leggi anche: Casa calda in pochi minuto? C’è un trucco che devi conoscere Leggi anche: Disney plus le novità di dicembre 2025 che devi conoscere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Basta lacrime quando tagli le cipolle, il trucco che devi conoscere - Non è una questione di pigrizia, ma di vera e propria chimica: quando la lama rompe le cellule del bulbo, si scatena una re ... msn.com

Esistono delle cipolle che non fanno piangere - Coltivate nella zona di Auckland, sono ora in vendita in tutto il Paese grazie a Woolworths New Zealand, che ha lanciatole sue Happy ... gamberorosso.it

Se il brindisi è importante, ridere fino alle lacrime lo è ancora di più. Questi party game sono perfetti per animare la serata, rompere il ghiaccio e trasformare il “facciamo una partita” in “ancora un’ultima e poi basta” (spoiler: non sarà mai l’ultima). Veloci, super - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.