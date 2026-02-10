Quando lo slittino oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari terza e quarta manche singolo femminile streaming italiani in gara

Questa mattina si sono disputate le prime due manche del singolo femminile nello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le atlete italiane hanno dato battaglia, con alcune già in corsa per i piazzamenti migliori. Ora si attende la terza e la quarta manche, che si terranno nel pomeriggio, con la diretta streaming disponibile su diversi canali. La competizione entra nel vivo e gli appassionati sono già incollati davanti agli schermi per seguire ogni scivolata.

Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il ricchissimo programma dello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sullo splendido tracciato di Cortina d'Ampezzo, intitolato alla leggenda azzurra Eugenio Monti, vedremo una giornata, martedì 10 febbraio, quanto mai importante e non solo perché saranno consegnate le medaglie della prove di singolo femminile, con le azzurre che cercheranno di essere protagoniste fino all'ultimo metro.

