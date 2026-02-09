Slittino oggi Olimpiadi 2026 | orari prime due manche singolo femminile tv streaming italiani in gara

Questa mattina sono partite le prime due manche del singolo femminile nello slittino, uno degli sport più attesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete si sono sfidate sulla pista, con gli italiani che cercano di fare bene e guadagnarsi un posto tra i migliori. La gara sarà trasmessa in diretta TV e anche in streaming, così i tifosi potranno seguire ogni momento.

Lo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara di singolo maschile, a partire da oggi, lunedì 9 febbraio, entrerà in scena la gara di singolo femminile, con la squadra italiana che cercherà di emergere e inserirsi in una lotta per il podio che si annuncia quanto mai serrata e, soprattutto, che coinvolgerà tante protagoniste. Quale sarà il programma della giornata? Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, si inizierà tuttavia con ben quattro manche di allenamento.

