Questa mattina si svolgono le prime due manches dello slittino singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre gli italiani cercano di conquistare un buon piazzamento. La gara si può seguire in diretta TV e streaming, con molti occhi puntati sui favoriti e sui nostri rappresentanti.

Lo slittino si prepara per alzare il sipario sulla sua prima gara che andrà ad assegnare le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo sei manche di prove disputate nei giorni scorsi, infatti, il programma con i Cinque Cerchi oggi, sabato 7 febbraio, si proporrà le prime due manche della gara di singolo maschile che, come è stato detto, sarà la prima prova che consegnerà le medaglie a questa edizione dei Giochi Olimpici. Quale sarà il programma della giornata? Il calendario di oggi, sabato 7 febbraio, prenderà il via con le due ultime manche di allenamento valevoli per il singolo donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo maschile, tv, streaming, italiani in gara

Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la terza manche.

