Questa mattina, gli atleti italiani si preparano per l’evento di biathlon in programma oggi alle Olimpiadi. Alle 14 circa, si svolge la gara individuale maschile, con i pettorali che già fanno salire l’attenzione. La squadra azzurra spera di portare a casa un risultato importante e di mantenere vivo l’interesse intorno a questa disciplina. Gli appassionati si aspettano un’ottima performance dai loro rappresentanti, pronti a dare il massimo sul campo.

L’Italia del biathlon sogna di restare sotto i riflettori anche nella giornata di martedì 10 febbraio. Dopo l’eccellente medaglia d’argento conquistata nella staffetta mista, gli azzurri puntano ora a un nuovo risultato di prestigio nell’ individuale maschile sui 20 km dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara è in programma ad Anterselva, con partenza fissata alle 13.30. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 Le maggiori speranze di podio sono affidate a Tommaso Giacomel, autentico uomo di punta della Nazionale. Il trentino, vice campione del mondo in carica della specialità, sta vivendo una stagione di altissimo livello in Coppa del Mondo, impreziosita da quattro successi e sei podi complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv alle Olimpiadi: orario individuale maschile, programma 10 febbraio, pettorali

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge a Ruhpolding la gara di Sprint maschile di biathlon, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

BOTN trionfa anche nella sprint. Fa il BACK-TO-BACK insieme al compagno di nazionale | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Tommaso Giacomel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon maschile; A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 km uomini e streaming; Lisa Vittozzi a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi.

C’è grande attesa per Giacomel e la squadra azzurra del Biathlon: ecco dove seguire le gare in tvDi seguito anche le gare con atleti e atlete della squadra azzurra. Per seguire le gare, i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming ... lavocedelnordest.eu

Biathlon, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano CortinaDa quando il biathlon fa parte dei Giochi Olimpici? La gara di pattuglia militare fece il suo debutto ai Giochi Invernali di Chamonix nel 1924 ed è considerata il predecessore ufficiale ... ilmattino.it

Le ragazze della nazionale francese di biathlon femminile arrivano alle Olimpiadi sostanzialmente da favorite in ogni format di gara: ma il percorso che le ha portate ad Anterselva non è stato privo di ostacoli, quasi tutti auto-prodotti e complessivamente piuttos facebook

Olimpiadi 2026, Anterselva. Argento per l'Italia nella staffetta mista di Biathlon con Wierer, Vittozzi, Giacomel e Hofer x.com