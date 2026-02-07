Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orari prova a squadre 7 febbraio tv programma streaming

L’Italia del pattinaggio artistico torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolge la seconda giornata del Team Event. La prova a squadre è decisiva per capire quali nazioni avanzeranno alla fase successiva. La gara si tiene nel pomeriggio, con diretta tv e streaming, e mette in gioco le speranze italiane di fare bene in questa competizione.

L’Italia del pattinaggio di figura ritorna in pista. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolgerà la seconda giornata valida per il Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 determinante per stabilire quali delle cinque squadre passeranno il taglio per la seconda fase. Riepiloghiamo velocemente la situazione: nei primi tre segmenti corti la compagine azzurra ha ottenuto complessivamente 22 punti, con cui ha chiuso il day-1 in terza posizione, con due lunghezze di vantaggio sulla temibilissima Georgia e tre sul Canada. Avanti invece ci sono Stati Uniti, leader con 25, e Giappone, secondi con 23. Cosa succederà adesso? Alle ore 19:45 andrà in scena lo short program maschile, ultima prova da cui sarà stilata la classifica dei dieci team partecipant i. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre 7 febbraio, tv, programma, streaming Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina 2026 Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, tv, programma, streaming Oggi si alza il sipario sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in gara Oggi si alza il sipario sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. CONTI MACII magici secondi a un decimo dalla vetta nel programma corto I RIVIVI LA GARA Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Team event di pattinaggio artistico, Italia 3ª dopo la prima giornata, in corsa per la finale; Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in gara; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di domani, venerdì 6 febbraio; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video). Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre 7 febbraio, tv, programma, streamingL'Italia del pattinaggio di figura ritorna in pista. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolgerà la seconda giornata valida per il Team Event alle Olimpiadi di ... oasport.it Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in garaSi parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle ... oasport.it Pattinaggio artistico su rotelle: riconoscimento anche al maestro Pietro Russo facebook Ma che ci fa Davide Pessina nel pattinaggio artistico a #MilanoCortina2026 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.