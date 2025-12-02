Startlist individuale maschile biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani
Continua il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15.30, si terrà la 20 km individuale maschile, nella quale l’Italia sarà protagonista con sei azzurri. Saranno 103 gli atleti complessivamente al via, tra i quali a rappresentare i colori azzurri saranno Lukas Hofer con il pettorale numero 5, Didier Bionaz con il 25, Patrick Braunhofer con il 45, Tommaso Giacomel con il 56, e Daniele Cappellari con il 70 ed Elia Zeni con il 76. La diretta tv della 20 km individuale maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Biathlon, il quartetto azzurro per l'individuale maschile dei Mondiali. Escluso Cappellari - facebook.com Vai su Facebook
Startlist individuale maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Continua il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it
LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Da eurosport.it
Startlist individuale femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Segnala oasport.it
Short individuale maschile di biathlon: è tris norvegese - La Norvegia cala il tris nella gara individuale di apertura della prima tappa di Coppa del mondo maschile di Biathlon a Kontiolahti, in Finlandia. Da rainews.it
Biathlon, Mondiali 2025: Tommaso Giacomel ottiene l'argento nell'individuale - Prima medaglia azzurra ai Mondiali di Lenzerheide: Tommaso Giacomel conquista l'argento nella 20 km Individuale, riportando l'Italia sul podio in questa specialità 32 anni dopo Andreas Zingerle. Si legge su sport.sky.it
Biathlon, Mondiali: Vittozzi conquista l'oro nell'individuale - Con un percorso netto al poligono, Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d'oro nella gara individuale sui 15 km ai Mondiali di biathlon in svolgimento a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Scrive sportmediaset.mediaset.it