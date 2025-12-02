Continua il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15.30, si terrà la 20 km individuale maschile, nella quale l’Italia sarà protagonista con sei azzurri. Saranno 103 gli atleti complessivamente al via, tra i quali a rappresentare i colori azzurri saranno Lukas Hofer con il pettorale numero 5, Didier Bionaz con il 25, Patrick Braunhofer con il 45, Tommaso Giacomel con il 56, e Daniele Cappellari con il 70 ed Elia Zeni con il 76. La diretta tv della 20 km individuale maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist individuale maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani