Quando il biathlon oggi in tv Sprint maschile Ruhpolding 2026 | orario programma startlist streaming

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge a Ruhpolding la gara di Sprint maschile di biathlon, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione, su un percorso di 10 km, inizia con le qualifiche e prosegue con la finale. Di seguito orario, programma, startlist e tutte le informazioni per seguire l’evento in streaming.

Oggi, sabato 17 gennaio, va in scena la 10 km Sprint maschile di biathlon a Ruhpolding, appuntamento valido per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi tedesche, uno dei tracciati più tecnici e affascinanti del circuito, la gara sui due poligoni promette spettacolo, con precisione al tiro e gestione delle energie decisive per il risultato finale. La partenza è fissata alle ore 14:30, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.30 Grande attenzione su Tommaso Giacomel, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e anche della graduatoria della Sprint, dopo quanto mostrato nella precedente tappa di Oberhof. 🔗 Leggi su Oasport.it

