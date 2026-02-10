Qualità dell’aria La città Giardino la più virtuosa

Varese si conferma la città più “virtuosa” in Lombardia sotto il profilo della qualità dell’aria. Secondo il rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente, gli abitanti di Varese respirano meglio rispetto ad altre città della regione. La notizia arriva mentre le autorità continuano a monitorare e cercare soluzioni per migliorare la situazione ambientale.

La città della Lombardia in cui si respira meglio è Varese. Lo dice il rapporto “ Mal’Aria di città 2026 ” realizzato da Legambiente. La città giardino registra la performance migliore tra i 12 capoluoghi di provincia della regione, in tutti e tre i parametri considerati. Analizzando le medie annuali 2025 del Pm10 Varese ha il valore più basso: 18 µgm³, superando Lecco (19). Valore più alto invece per Cremona (31). Anche per il Pm2.5 Varese ha il valore più basso di 13 µgm³, in coabitazione con Lecco (valore più alto a Monza: 25). Quindi il biossido di azoto (No2): Varese ha il valore più basso di 19 µgm³ alla pari di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In Piemonte, Verbania si distingue come la città con l’aria più pulita, contribuendo al benessere dei suoi abitanti.

La qualità dell'aria in Lombardia presenta un quadro complesso e variegato.

