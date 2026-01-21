Qualità dell' aria in Lombardia il grande paradosso Lecco virtuosa ma l' Europa è lontana
La qualità dell'aria in Lombardia presenta un quadro complesso e variegato. Mentre Lecco si distingue per risultati virtuosi, altre aree della regione affrontano ancora sfide significative. Recenti comunicati stampa hanno evidenziato prospettive diverse sulla situazione, rivelando un paradosso che caratterizza il contesto regionale. Analizzare queste posizioni aiuta a comprendere meglio le dinamiche ambientali e le differenze tra le varie zone della Lombardia.
Due comunicati stampa, due giorni consecutivi, due visioni completamente divergenti sulla stessa realtà. Il 20 gennaio la Regione Lombardia annuncia che il 2025 ha chiuso il miglior triennio di sempre per la qualità dell'aria. Il 21 gennaio Legambiente Lombardia lancia l'allarme: "Pessimo inizio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Bollino rosso Arpae: da domani scattano le misure per la qualità dell’ariaA seguito delle proiezioni di Arpae – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, d ... gazzettadiparma.it
Qualità dell’aria in Lombardia, Legambiente: Pessimo inizio d’annoDopo la chiusura di un 2025 che aveva fatto ben sperare, con i dati di qualità dell’aria in evidente miglioramento, l’inizio del 2026 ci fa ripiombare nei periodi peggiori per l’inquinamento atmosfer ... ecodallecitta.it
Anche nel 2025 la qualità dell’aria in Lombardia si caratterizza per un trend positivo di miglioramento rispetto agli anni precedenti. A evidenziarlo sono i dati relativi ai principali indicatori ambientali registrati dalle centraline di rilevamento certificate di Arpa Lo - facebook.com facebook
