Ucciso da un poliziotto a Rogoredo l’autopsia non scioglie i dubbi | il 28enne è stato colpito di profilo L’agente resta indagato

L’autopsia su Abderrahim Mansouri non chiarisce ancora come siano andate le cose quella notte a Rogoredo. Il giovane 28enne è stato colpito di profilo da un poliziotto durante un intervento. L’agente coinvolto resta sotto indagine, ma ancora non si sa se ci siano state responsabilità. La famiglia di Mansouri chiede giustizia, mentre le indagini continuano a cercare risposte.

L’esito dell’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri non scioglie i dubbi sulle indagini della sparatoria nel bosco di Rogoredo di Milano. L’esame autoptico sul 28enne, ucciso da un colpo esploso da un poliziotto durante un controllo antidroga, non ha infatti permesso di confermare né la tesi della legittima difesa né quella di un omicidio volontario. Secondo i primi rilievi, la vittima non si trovava né completamente di schiena né in una posizione pienamente frontale rispetto all’arma. Al momento dell’impatto, Mansouri aveva la testa girata lievemente verso sinistra, un dettaglio anatomico che lascia ancora aperte diverse interpretazioni sulla dinamica dello scontro.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Rogoredo Milano Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo da un poliziotto, ora indagato per omicidio L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita. Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale dopo autopsia: “Era di lato, non poteva puntare l’arma verso l’agente” L’autopsia su Adberrahim Mansouri, morto durante un controllo anti droga a Rogoredo, ha chiarito alcuni dettagli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rogoredo Milano Argomenti discussi: Abderrahim Mansouri, chi era il 28enne ucciso da un poliziotto a San Donato; Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto - Annalisa Camilli; Il poliziotto che ha sparato e ucciso Mansouri era stato coinvolto in un arresto dubbio nel 2024; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano. Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale dopo autopsia: Era di lato, non poteva puntare l’arma verso l’agenteAutopsia su Adberrahim Mansouri, ucciso a Milano da un poliziotto in un controllo anti droga. L’avvocato della moglie a Fanpage.it: Confermati i nostri dubbi sulla versione dell’agente. fanpage.it Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l’autopsia non scioglie i dubbi: il 28enne è stato colpito di profilo. L’agente resta indagatoSecondo i primi rilievi, la vittima non si trovava né completamente di schiena né in una posizione pienamente frontale rispetto all'arma. Serviranno accertamenti balistici ... open.online Pusher ucciso dal poliziotto. L'autopsia svela cosa è successo a Rogoredo - facebook.com facebook Rogoredo, l’autopsia sul 28enne Mansouri ucciso dal poliziotto: «Colpo laterale sul cranio» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.