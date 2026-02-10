Può giocare fino a 45 o 46 anni

Modric potrà giocare ancora due o tre stagioni in Serie A, fino a 45 o 46 anni. Lo ha detto lui stesso, lasciando intendere che vuole continuare a calcare i campi italiani ancora a lungo. Dopo aver lasciato il Madrid l’estate scorsa, il centrocampista croato si è integrato perfettamente nel Milan, dove continua a dimostrare di essere un elemento fondamentale. La sua esperienza e il suo stile fanno ancora la differenza, e i tifosi sperano di vederlo in campo per molte altre partite.

Modric continua a mostrare il suo calcio nel Milano dopo aver lasciato il Real Madrid l'estate scorsa. Niente ferma il croato, nemmeno l'età. Al suo 40 anni proviene dai giocatori con più minuti in Nazionale ha già giocato 1.874 nel 25 partite a cui ha partecipato finora in questa stagione ed è anche uno di quelli che più palline recuperate. Visione del gioco, tocco e lavoro che i suoi compagni del Milan elogiano. "Luca è fantastico, Ha una qualità unica e fa passaggi impressionanti dall'esterno.

La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio di 1-1.

