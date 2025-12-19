LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 45-46 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V nere in vantaggio all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46 Il miglior marcatore del primo tempo è Carsen Edwards, autore di 15 punti. In doppia cifra anche Moneke (11) e McIntyre (10) 21.41 Grandissima reazione della Virtus Bologna che ha risposto di forza al primo tentativo di allungo degli avversari, i quali avevano chiuso il primo quarto sul +8. Le V nere hanno reagito di prepotenza chiudendo in vantaggio di una lunghezza il primo tempo. SUONA LA SIRENA!! Dopo il secondo quarto la Virtus Bologna è in vantaggio 46-45 sulla Stella Rossa. 45-46 AKELEEEEEE!! Splendida palla nell’arco per il numero 45 che trova la tripla del nuovo sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

