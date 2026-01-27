La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio di 1-1. Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del Milan, sottolineando che la squadra può migliorare e che, attualmente, sembra scegliere di giocare in modo meno efficace. Un’analisi che invita a riflettere sulle potenzialità e le scelte tattiche del Diavolo.

"Roma-Milan bellissima esercitazione attacco contro difesa, ma quasi sempre vince la difesa. Io credo che il Milan possa assolutamente giocare meglio di così". Il giornalista Riccardo Trevisani (dopo l'intervento a Pressing) ha parlato di Roma-Milan 1-1 anche durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio': "Ha lo status di giocatori per poter giocare meglio, decide di giocare male, ma finché Maignan para anche le farfalle che volano non ci saranno problemi ad andare avanti, quando non parerà o gli avversari saranno più bravi le cose andranno meno bene". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani: “Il Milan può giocare meglio, decide di giocare male. Finché Maignan …”

Approfondimenti su Roma Milan

In un commento sulla partita Roma-Milan, Sandro Sabatini ha sottolineato l’importanza di far giocare Füllkrug come centravanti e migliorare le prestazioni della squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Milan

Argomenti discussi: Trevisani: Il Milan può vincere il campionato; Trevisani: Questo Milan può vincere lo scudetto. E’ nella situazione in cui era…; Il Milan fa 21 risultati utili di fila, ma Trevisani si concentra su altro: Gioca male; Trevisani a Terzo Tempo: Il Napoli non ha avuto la fortuna del Milan. Di Lorenzo è stanco, Vergara è forte e dà qualità.

Trevisani non ha dubbi: Il Milan gioca davvero maleIntervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato quste parole sul Milan che ieri sera ha pareggiato 1-1 sul campo della Roma: Nessuno può dire che il Milan non stia ... milannews.it

Trevisani: Il Milan può vincere il campionatoRiccardo Trevisani commenta la vittoria dei rossoneri sul Lecce e non ha dubbi, la squadra di Allegri può vincere lo scudetto. libero.it

MAIGNAN: IL DISCORSO PRIMA DI COMO MILAN Sky riporta le parole di Maignan al gruppo prima di Como Milan:"Ragazzi, stasera andiamo fino alla fine… andando avanti. Tutto quello che succede, andando sempre avanti… Fino alla fine, finché l'arbitro n - facebook.com facebook