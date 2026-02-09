Sanremo Pucci si tira indietro | insulti e minacce alla famiglia dopo le polemiche sul suo orientamento politico

Andrea Baccan, in arte Pucci, ha deciso di lasciare il palco della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver ricevuto insulti e minacce alla famiglia, l’influencer ha spiegato di non voler più partecipare, denunciando un clima troppo ostile. La decisione arriva dopo le polemiche sul suo orientamento politico, che hanno scatenato reazioni dure sui social e tra il pubblico.

Sanremo, Pucci rinuncia alla co-conduzione: “Insulti e minacce inaccettabili”. Andrea Baccan, noto come Pucci, ha comunicato la sua rinuncia a co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo 2026 a seguito delle forti polemiche che si sono scatenate in questi giorni. La decisione è motivata da insulti e minacce ricevuti dal comico e dalla sua famiglia. La vicenda ha avuto inizio con la comunicazione della partecipazione di Pucci alla kermesse canora, innescando immediate reazioni da parte di parlamentari del Partito Democratico. I rappresentanti in commissione di vigilanza Rai hanno espresso forti dubbi sulla scelta, sollevando interrogativi sull’orientamento politico del comico e accusandolo di aver espresso posizioni considerate divisive.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo Pucci

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026.

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sanremo Pucci

Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberale. La Russa lo chiama: Ripensaci; Tony Pitony, Pucci, gli incel e la polemica perfetta; Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politico; Pucci rinuncia a Sanremo: Il termine fascista non dovrebbe esistere.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it

Pucci rinuncia a Sanremo: Termine fascista non dovrebbe esistereDopo le polemiche e gli attacchi ricevuti, il comico ha deciso di fare un passo indietro dalla partecipazione all’evento musicale, spiegando di voler tutelare sé stesso e la famiglia. La Rai esprime r ... tg24.sky.it

Pucci rinuncia a Sanremo, troppi insulti e intimidazioni. Un comico che rifiuta un ingaggio per evitare la macchina del fango e della deligittinazione della sinistra bacchettona, intollerante, prepotente, è una sconfitta per la libertà italiana. E per la satira: a certe l facebook

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni. La telefonata di La Russa: ci ripensi ilsole24ore.com/art/sanremo-20… x.com