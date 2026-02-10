La soluzione Marattin dopo il passo indietro di Pucci a Sanremo

Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico, torna a parlare dopo il passo indietro di Pucci a Sanremo. In un’intervista al Corriere della Sera, Marattin si scusa ma difende anche l’ironia, criticando il politicamente corretto. La vicenda è scoppiata sui social, quando un insegnante di Matera ha definito “indecente” quello che aveva scritto Marattin sulle vittime di un bombardamento israeliano. Ora il politico si mostra più deciso, anche se ammette di aver sbagliato nel tono.

«Mi sono scusato, ma difendo l'ironia. Vorrei dire che il politically correct ha rotto», dice oggi il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin al Corriere della sera, ritornando sull'incresciosa vicenda del suo battibecco social con un insegnante di Matera, secondo il quale quel che aveva scritto a proposito delle vittime di un bombardamento israeliano era «indecente». Osservazione che aveva suscitato da parte di Marattin la seguente replica, non particolarmente liberaldemocratica: «Tu invece mi sembri davvero molto brutto, perlomeno dalla foto. Ma parecchio proprio». Salvo poi scusarsi, dopo avere capito che il professore aveva una deformità, conseguenza di una malattia.

