Pucci censura rossa la trionferà | ora la Conad disdice l’ingaggio per un evento Il comico | neanche la spesa di rimborso?

La Conad ha deciso di disdire l’ingaggio di Andrea Pucci per un evento, dopo le polemiche sulla sua posizione politica. Il comico si chiede se alla fine gli rimarrà solo la spesa di rimborso, mentre la tensione tra il mondo dello spettacolo e la sinistra si fa più forte. La questione sta facendo discutere e crea nuovi malumori tra chi sostiene Pucci e chi invece lo critica.

Si fa sempre più salato il conto che la sinistra ha chiesto a Andrea Pucci di pagare come sanzione-ammenda per non essere un comico schierato con i dem. Il bavaglio rosso allarga le sue maglie e adesso, dopo la rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, arriva anche la “tempestiva” disdetta dell’ingaggio da parte della catena di supermercati Conad (società cooperativa della grande distribuzione organizzata) per un evento aziendale. E non c’è davvero niente da ridere. Pucci, dopo Sanremo salta anche l’ingaggio della Conad. Sì, perché non è più solo una questione di satira, comicità più o meno scorretta – o meglio: più o meno allineata –, ma di libertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pucci, censura rossa la trionferà: ora la Conad disdice l’ingaggio per un evento. Il comico: neanche la spesa di rimborso? Approfondimenti su Pucci Trionfo Conad disdice l’ingaggio di Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “Se continua così dovrò chiedere l’elemosina” Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026. Linciaggio su Pucci E il comico “perde” anche la Conad La polemica su Andrea Pucci non si placa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pucci Trionfo Argomenti discussi: Blog | Andrea Pucci e la rinuncia a Sanremo: satira sul presunto 'mostro rosso'; Pucci rinuncia a Sanremo, vince la censura della sinistra. E poi dicono TeleMeloni...; Pucci rinuncia a Sanremo: 'Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'; Pucci e l’ultima trincea della destra. Sanremo, Pucci rinuncia. Il Pd contento della censura rossa. E poi dicono TelemeloniAlla fine ha gettato la spugna. Dopo l’annuncio di Carlo Conti sul coinvolgimento di Andrea Pucci, come co-conduttore del del Festival di ... iltempo.it Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistraDietrofront: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata del Festival. ansa.it Chi parla di ipocrisia, chi di censura, chi dice che bisognerebbe occuparsi d’altro. La decisione di Pucci di rinunciare al Festival di Sanremo — l’occasione di una vita, il palco che dà più visibilità in Italia — continua a scuotere la politica, mentre Carlo Conti me - facebook.com facebook Giorgio Meloni ha dimenticato che a #Sanremo Fdi chiese la censura per Rosa Chemical e la rimozione dei vertici Rai. Quella è censura. #Pucci è stato spernacchiato dai social come avviene a tutti. x.com

