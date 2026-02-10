La polemica su Andrea Pucci non si placa. Dopo aver rinunciato al Festival di Sanremo a causa delle polemiche, ora il comico si trova anche coinvolto in un episodio di linciaggio online. La sua decisione di non partecipare ha scatenato reazioni forti sui social, dove molti lo criticano duramente. La situazione sembra ancora lontana da una soluzione, mentre Pucci cerca di rimanere concentrato sui suoi impegni.

La polemica su Andrea Pucci, il comico che ha rinunciato di andare al Festival di Sanremo per il diluvio di polemiche che si erano riversate su di lui, non è finita. A rinfocolarla, ieri, è stato Giuseppe Conte: «Avete capito perché parlano di Pucci?», ha scritto il leader del M5S sui suoi social. «Stanno mandando il Paese all’asta dopo 32 mesi di crollo della produzione industriale. Con i finti sovranisti al governo abbiamo ben 429 aziende italiane in un solo anno che hanno fatto fusioni o sono state acquisite da imprese estere, da Tim finita in mano agli americani a IP agli azeri». Seguiva elenco di aziende in difficoltà, della cassa integrazione e di altri problemi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Linciaggio su Pucci E il comico “perde” anche la Conad

Approfondimenti su Pucci Conad

La crisi di Andrea Pucci si infittisce.

Andrea Pucci, il comico romano, ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo 2026 e ha cancellato anche un impegno con Conad.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pucci Conad

Argomenti discussi: Giordano (ECR-FdI): scritte pseudo-brigatiste contro Meloni e linciaggio social contro Pucci frutto clima odio sinistra; Casi Pucci e Petrecca, le ideologie rovinano musica e sport; Andrea Pucci non va a Sanremo, la nota della Rai: Grande rammarico, preoccupati per il clima di intolleranza e violenza; Zoe Trinchero, chi è Naudy Carbone, accusato dell'omicidio dal killer: Ho rischiato il linchiaggio. Ero il bersaglio più facile per il...

Chi è Andrea Pucci, il comico nel mirino della sinistra che ha rinunciato a Sanremo. Il tabaccaio ganassa e l'origine del suo soprannomeAndrea Pucci ha rinunciato a Sanremo, al comico era stata offerta la co-conduzione da parte di Carlo Conti ma Pucci ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche esplose sui social in seguito ... affaritaliani.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIORDANO (ECR-FDI): SCRITTE PSEUDO-BRIGATISTE CONTRO MELONI E LINCIAGGIO SOCIAL CONTRO PUCCI FRUTTO CLIMA ODIO SINISTRA»Ieri notte, a Roma, mi sono imbattuto personalmente in alcune scritte folli e inaccettabili, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. Scritte contro la ... agenziagiornalisticaopinione.it

Scritte contro Meloni e linciaggio di Pucci, Antonio Giordano denuncia: “Sinistri, se sdoganate l’odio poi non fate gli stupiti” x.com

Scritte contro Meloni e linciaggio di Pucci, Antonio Giordano denuncia: “Sinistri, se sdoganate l’odio poi non fate gli stupiti”- facebook