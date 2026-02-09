Conad disdice l'ingaggio di Pucci dopo la rinuncia a Sanremo | Se continua così dovrò chiedere l'elemosina
Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026. L’azienda ha deciso di rescindere l’accordo con il comico, confermando che il suo atteggiamento non si addice più ai loro eventi. Pucci, che aveva annunciato di non voler prendere parte alla manifestazione, ha suscitato commenti e polemiche, e ora anche Conad si allontana. Il comico aveva detto che se le cose continuano così, finirà per chiedere l’elemosina. La situazione sembra destinata a
Dopo la sua rinuncia al Festival di Sanremo 2026 in seguito alle polemiche, Conad ha disdetto l'ingaggio di Andrea Pucci per un loro evento aziendale. Ad annunciarlo il comico stesso con ironia: "Ora non faccio più ridere? Se va avanti così dovrò andare a chiedere l'elemosina".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Pucci Sanremo
Andrea Pucci, salta un altro impegno lavorativo: "Se continua così dovrò chiedere l'elemosina"
Andrea Pucci salta un altro impegno lavorativo.
“Dovrò fare l’elemosina”. Pucci, altra batosta dopo Sanremo: l’annuncio del comico ai fan
I fan di Andrea Pucci devono prepararsi a un nuovo colpo di scena.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.