L’Università di Pisa ha pubblicato il bando Erasmus 2026. Da oggi, gli studenti possono candidarsi per trascorrere un periodo di studio o tirocinio all’estero. L’iniziativa punta a offrire a chi studia all’ateneo toscano la possibilità di vivere un’esperienza internazionale, migliorando il proprio percorso universitario. I bandi sono già aperti e le candidature si possono inviare da subito.

Pisa, 9 febbraio 2026 - È online il bando Erasmus 2026 dell’Università di Pisa, un’opportunità concreta per le studentesse e gli studenti che desiderano arricchire il proprio percorso universitario con un’esperienza di studio o di tirocinio all’estero. L’Erasmus non è solo un periodo fuori dall’Italia, ma un’occasione di crescita personale e professionale: vivere in un altro paese, confrontarsi con sistemi universitari e contesti lavorativi diversi, migliorare le competenze linguistiche e costruire relazioni internazionali che spesso continuano ben oltre la fine della mobilità. Il bando permette agli studenti selezionati di svolgere un periodo di mobilità per studio o per tirocinio nei paesi membri dell’Unione Europea e negli altri paesi aderenti al Programma Erasmus+ indicati nel bando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pubblicato il bando Erasmus 2026 dell'Università di Pisa

Approfondimenti su Università Pisa

Da venerdì 6 febbraio, l’Università di Pisa ha aperto il bando per l’Erasmus 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Università Pisa

Argomenti discussi: Pubblicato il Bando di Mobilità ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2025/2026 - Consorzio G.R.E.A.T.; Pubblicato il nuovo bando Erasmus 2026; Pubblicato il nuovo bando Erasmus 2026; Erasmus+ / Bando di mobilità per studio (a.a. 2026/27).

Unipi, aperto il bando Erasmus: Da quest’anno ancora più fondiÈ pubblicato online il bando Erasmus 2026 dell’Università di Pisa, un’opportunità concreta per le studentesse e gli studenti che ... msn.com

Bando Erasmus+, opportunità di mobilità europea per cittadini sardi inoccupatiUn’importante opportunità di mobilità europea a sostegno dei cittadini inoccupati arriva da ANCI Sardegna, che ha portato all’attenzione dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Isola il nuovo Bando Erasmu ... sangavinomonreale.net

Oltre 600 proposte dopo la manifestazione d'interesse, pubblicato il bando per aggiudicarsi uno dei 31 chioschi dismessi in città - facebook.com facebook

Concorso USL Umbria 2 OSS 2026: Pubblicato bando per 122 posti tempo indeterminato x.com