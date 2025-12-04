Angri | pubblicato il bando per la gestione dell' aula studio di via Incoronati
Pubblicato l'avviso per individuare Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale interessate alla gestione collaborativa dell’aula studio di via Incoronati, al fine di valorizzare lo spazio culturale a beneficio di tutti: lo rende noto il Comune di Angri. “La convenzione biennale gratuita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
