Erasmus 2026 dell' Università di Pisa | uscito il bando per studiare all' estero

Da venerdì 6 febbraio, l’Università di Pisa ha aperto il bando per l’Erasmus 2026. Gli studenti interessati possono candidarsi per studiare o fare tirocinio all’estero, un’occasione concreta per arricchire il proprio percorso universitario. La procedura è aperta ormai da alcuni giorni e resta disponibile fino a quando non verranno esaurite le possibilità di partecipazione.

Da venerdì 6 febbraio è online il bando Erasmus 2026 dell'Università di Pisa, un'opportunità concreta per le studentesse e gli studenti che desiderano arricchire il proprio percorso universitario con un'esperienza di studio o di tirocinio all'estero.

La Legge di Bilancio 2026 conferma il finanziamento di 3 milioni di euro per il programma Erasmus Italiano, destinato a sostenere gli studenti che desiderano studiare in altri atenei italiani.

Argomenti discussi: Erasmus+ / Bando di mobilità per studio (a.a. 2026/27); Bando Erasmus 2026/2027: requisiti, scadenze e la guida completa per fare domanda; Dal campus al mondo: porta la tua formazione oltre i confini - Due appuntamenti online di presentazione del bando Erasmus+ per studio a.a. 2026/2027; Erasmus+ Studio | Aperto il bando a.a. 2026/27. Candidature entro il 3 marzo.

