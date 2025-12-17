Inclusione sotto l’albero | come le C-Pen possono trasformare il 2026 per studenti con DSA e BES e studenti NAI

Le C-Pen rappresentano un innovativo strumento di inclusione per studenti con DSA, BES e NAI, offrendo loro un supporto concreto per superare le difficoltà di apprendimento. In vista del 2026, questi dispositivi potrebbero rivoluzionare il modo in cui i giovani affrontano le sfide scolastiche, promuovendo autonomia e pari opportunità. Un dono che fa la differenza, anche sotto l’albero di Natale.

Il Natale è il momento in cui pensiamo ai doni che fanno la differenza. Nelle scuole italiane, il regalo più prezioso per un ragazzo con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) non è un oggetto, ma la possibilità di apprendere in autonomia e senza barriere. Con l'arrivo del nuovo anno, è tempo di rinnovare l'impegno per un'inclusione .

