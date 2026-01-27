Guida alla risoluzione dei problemi audio PC per le prove INVALSI CBT
Questa guida offre indicazioni pratiche per risolvere problemi audio su PC durante le prove INVALSI CBT, con particolare attenzione alla prova di Inglese listening. Assicurarsi che le postazioni siano correttamente configurate è essenziale per garantire un corretto svolgimento delle prove e un'esperienza senza interruzioni.
Durante lo svolgimento delle prove INVALSI computer based, in particolare per la prova di Inglese listening, è fondamentale che le postazioni informatiche siano correttamente configurate per la riproduzione audio. Per supportare le scuole, INVALSI mette a disposizione una guida alla risoluzione dei problemi audio del PC, utile per individuare e risolvere le criticità più comuni.
Prove Invalsi 2025 classi seconde primaria: il 66% degli alunni raggiunge il livello base in italiano, le femmine più brave dei maschi. Il 67% in matematica. I dati
Test INVALSI di Inglese ed Esami di Certificazione: ecco come aumentare l’esposizione alla lingua degli studenti in vista di queste prove
Con l’approssimarsi degli esami di certificazione e delle prove INVALSI, è importante migliorare l’esposizione degli studenti alla lingua inglese.
