Pronostico Alavés-Real Sociedad | mezza rivincita in forno

Alaves-Real Sociedad è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Anche Alaves e Real Sociedad sono andate avanti in Coppa del Re. Impegni agevoli, affrontati nel migliore dei modi, che hanno portato ad una qualificazione mai in discussione. Pronostico Alaves-Real Sociedad: mezza rivincita in forno (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sta bene, in generale, la formazione ospite nonostante la scorsa settimana in campionato abbia perso in casa contro il Villarreal. Una frenata che ci può stare dopo una sfilza importante di risultati positivi. Viene, invece, da una serie di tre sconfitte l’Alaves. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Alavés-Real Sociedad: mezza rivincita in forno

