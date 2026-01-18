Pronostico Strasburgo-Metz | il cambio in panchina decisivo

La partita tra Strasburgo e Metz, valida per la diciottesima giornata di Ligue 1, si disputerà domenica alle 15. In questa occasione, il cambio in panchina delle due squadre potrebbe influenzare l’andamento della gara. Di seguito, trovate notizie, statistiche, formazioni probabili e il nostro pronostico.

Ha cambiato allenatore lo Strasburgo e l'avvicendamento in panchina ha dato i suoi frutti: vittoria in Coppa di Francia – ma abbastanza semplice – e soprattutto la sensazione che O'Neal abbia messo subito radici dentro un gruppo che aveva bisogno di uno scossone per riprendersi. C'è da dire che anche il calendario arriva in aiuto della nuova guida tecnica: nella giornata di domenica lo scontro contro il Metz, ultimo in classifica, è qualcosa di importante per cercare di dare continuità al primo risultato arrivato ma soprattutto cercare di riprendersi un posto in zona Europa, una zona occupata per una grandissima parte di stagione.

