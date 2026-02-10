Pronostico Napoli-Como | hanno un vantaggio non indifferente

Martedì sera il calcio italiano si concentra al San Paolo, dove il Napoli affronta il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita inizia alle 21:00 e i partenopei partono con un leggero vantaggio, grazie anche alle ultime prestazioni positive. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra, che cerca di fare un passo avanti in questa competizione. La sfida promette emozioni e qualche sorpresa, con le formazioni che saranno decise nelle prossime ore.

Napoli-Como è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Due vittorie sofferte, sporche. Ma allo stesso tempo pesantissime, fondamentali per rimanere tra le prime quattro nel momento forse più complicato della stagione. Il Napoli, ferito dall'eliminazione prematura dalla Champions League e costantemente martoriato dagli infortuni – l'ultimo in ordine cronologico quello di McTominay – ha tirato fuori il carattere reagendo alle avversità, battendo prima la Fiorentina (2-1) e poi il Genoa (2-3) e consolidando il terzo posto in classifica.

