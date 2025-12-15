Pronostico Roma-Como | Gasperini e Fabregas hanno una cosa in comune
Lunedì alle 20:45 si sfidano Roma e Como nella quindicesima giornata di Serie A. Un incontro che mette in evidenza le strategie di Gasperini e Fabregas, due figure chiave per le rispettive squadre. In questo articolo, analizzeremo statistiche, probabili formazioni, pronostici e tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta.
Roma-Como è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In campionato la Roma ha fatto degli evidenti passi indietro, perdendo la prima volta in stagione due gare di fila. Prima il ko contro il Napoli nello scontro diretto dell’Olimpico, poi l’inciampo con il Cagliari in Sardegna. In entrambe le occasioni a deludere è stato principalmente l’attacco, una delle poche (ma significative) note dolenti da quando è iniziata l’era Gasperini: i giallorossi, sia contro gli azzurri sia contro i rossoblù, non sono riusciti a fare gol, arrendendosi 1-0. Ilveggente.it
Roma - I Friedkin strizzano l’occhio a Gasperini
Roma-Como, Gasperini è ancora senza pareggi: il pronostico è una "doppia possibilità" - In classifica i giallorossi hanno tre punti in più rispetto ai lariani, che vogliono tornare a far punti dopo il poker incassato dall'Inter ... tuttosport.com
Roma-Como, il pronostico: il rilancio dei giallorossi affidato a Dybala - Como quote analisi statistiche precedenti della 15ª giornata di Serie A in programma lunedì alle 20. gazzetta.it
Il pronostico di Romano: Aranova - Aurelia A. 1 Viterbese - Salaria X Tor Sapienza - Roma City X Boreale - Grifone G. 1 Campus Eur - W3 Maccarese X Astrea - Rieti 2 Pomezia - Monti Prenestini 1 Sorianese - Civitavecchia 2 Nuova Florida - Romulea 1 - facebook.com facebook
Genoa-Inter, il pronostico di Caressa e Zazzaroni. Su Milan, Napoli e Roma… x.com