Pronostico FCSB-Fenerbahce | gli ospiti hanno un vantaggio

Questa sera alle 21 si gioca FCSB-Fenerbahce, una partita valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Europa League. Gli ospiti turco-turchi partono favoriti, ma i padroni di casa romeni sperano di sorprendere. La sfida si svolge stasera in Romania, con diretta tv e molte chance di vedere una partita combattuta.

FCSB-Fenerbahce è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ha un obiettivo il Fenerbahce: vincere non tanto per entrare tra le prime otto, che è molto complicato, ma per rimanere nella parte sinistra del tabellone dei playoff che permette di giocare il ritorno in casa. E i turchi, in questo match in trasferta contro l’FCSB, partono con un vantaggio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo hanno una rosa migliore rinforzata già nel corso della sessione invernale di mercato, ma possono sfruttare la difesa, non certo impenetrabile dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it

Dinamo Zagabria e FCSB si affrontano giovedì alle 21 nella settima giornata della fase a gironi di Europa League.

Pronostico FCSB vs Fenerbahçe – 29 Gennaio 2026La serata di UEFA Europa League del 29 Gennaio 2026 porta a Arena Nationala una sfida ad alta intensità tra FCSB e Fenerbahçe, con calcio d’inizio alle 21:00. news-sports.it