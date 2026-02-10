Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Alexander Bublik Rotterdam 11-02-2026

Hubert Hurkacz e Alexander Bublik si preparano a scendere in campo oggi pomeriggio a Rotterdam. La partita, che chiuderà la sessione diurna sul centrale dell’ABN AMRO, inizierà non prima delle 14:30. Gli appassionati di tennis sono in attesa di vedere chi tra i due riuscirà a prevalere su questa superficie.

Hubert Hurkacz e Alexander Bublik chiuderanno la sessione diurna sul centrale dell'ABN AMRO non prima delle ore 14:30. Il polacco è rientrato nella United Cup dopo quasi sette mesi facendo anche meglio del previsto, ma poi ha avuto qualche problema uscendo al secondo turno degli Australian Open contro Quinn e addirittura al primo di Montpellier.

Il pronostico e le quote per l’incontro tra Alexander Zverev e Hubert Hurkacz, valido per la United Cup il 5 gennaio 2026 alle 07:30, forniscono un’analisi obiettiva basata sulle recenti prestazioni dei giocatori.

Il match tra Alexander Bublik e Alex De Minaur agli Australian Open 2026 aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, previsto intorno alle 9:00 ora italiana.

“Incredibile dentro e fuori dal campo”, ha detto Hubert Hurkacz di Sinner. “Jannik e io ci siamo sentiti spesso per messaggio, mi sono congratulato con lui dopo ogni titolo vinto”. - facebook.com facebook