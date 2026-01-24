Il match tra Alexander Bublik e Alex De Minaur agli Australian Open 2026 aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, previsto intorno alle 9:00 ora italiana. Entrambi i giocatori si sfideranno in un incontro importante, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. Di seguito, un’analisi delle quote e delle previsioni relative a questa sfida.

Alexander Bublik e Alex De Minaur apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena intorno alle nove del mattino italiane. Partita molto interessante che sarà anche uno scontro d stili, con il servizio potente e i colpi da fondo campo tirati prendendosi molti rischi di Bublik che contrastano con l’eccezionale mobilità e le capacità difensive. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico e quote Alexander Bublik – Alex De Minaur, Australian Open 25-01-2026

Pronostico e quote Alexander Zverev – Gabriel Diallo, Australian Open 18-01-2026Analisi e pronostico dell'incontro tra Alexander Zverev e Gabriel Diallo agli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e MedvedevNel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

