Pronostico e quote Alexander Bublik – Alex De Minaur Australian Open 25-01-2026

Da infobetting.com 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Alexander Bublik e Alex De Minaur agli Australian Open 2026 aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, previsto intorno alle 9:00 ora italiana. Entrambi i giocatori si sfideranno in un incontro importante, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. Di seguito, un’analisi delle quote e delle previsioni relative a questa sfida.

Alexander Bublik e Alex De Minaur apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena intorno alle nove del mattino italiane. Partita molto interessante che sarà anche uno scontro d stili, con il servizio potente e i colpi da fondo campo tirati prendendosi molti rischi di Bublik che contrastano con l’eccezionale mobilità e le capacità difensive. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote alexander bublik 8211 alex de minaur australian open 25 01 2026

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alexander Bublik – Alex De Minaur, Australian Open 25-01-2026

Pronostico e quote Alexander Zverev – Gabriel Diallo, Australian Open 18-01-2026Analisi e pronostico dell'incontro tra Alexander Zverev e Gabriel Diallo agli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e MedvedevNel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Pronostici tennis oggi 22/1/2026: quote Australian Open; Pronostici tennis oggi 17/1/2026: quote Australian Open; Pronostico Alexander Zverev - Cameron Norrie - ATP Australian Open; Pronostici di oggi 16 gennaio: gli anticipi dei principali campionati europei.

pronostico e quote alexanderPronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (7^ giornata, oggi 20 gennaio 2026)Pronostici Champions League: quote e previsioni oggi martedì 20 gennaio 2026, i favoriti nelle partite della settima giornata con Inter e Napoli. ilsussidiario.net

pronostico e quote alexanderPronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulle partite (7^ giornata, oggi 21 gennaio 2026)Pronostici Champions League: Atalanta e Juventus sono pronte a sfidare Athletic Bilbao e Benfica nella settima giornata del girone unico. ilsussidiario.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.