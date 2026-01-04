Pronostico e quote Alexander Zverev – Hubert Hurkacz United Cup 05-01-2026 ore 07 | 30

Il pronostico e le quote per l’incontro tra Alexander Zverev e Hubert Hurkacz, valido per la United Cup il 5 gennaio 2026 alle 07:30, forniscono un’analisi obiettiva basata sulle recenti prestazioni dei giocatori. Zverev, dopo una buona partenza stagionale, punta a confermarsi in questo torneo, mentre Hurkacz rappresenta un avversario competitivo. Qui troverai dettagli e valutazioni utili per comprendere l’andamento della sfida.

Alexander Zverev ha iniziato bene una stagione nella quale il suo sogno resta sempre vincere un Slam battendo Griekspoor in due set nella prima partita di questo torneo. E' già qualcosa perché abbiamo visto che tra giocatori fuori forma e ritiri ancora prima di scendere in campo ci sono già state diverse sorprese in questo.

