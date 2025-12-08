Pronostico Bari-Pescara | primo sorriso e rivincita per Vivarini

Bari-Pescara è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Un mese fa Vivarini, attuale allenatore del Bari, allenava il Pescara. Poi l’esonero e il debutto con cinque berle prese a Empoli. Non è iniziata benissimo questa avventura in Puglia, ma arriva il momento di rifarsi, immediatamente, e anche di prendersi una bella rivincita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una sola sconfitta al San Nicola per i galletti in questa stagione. Cambia molto quindi quando si affrontano i match davanti ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bari-Pescara: primo sorriso (e rivincita) per Vivarini

