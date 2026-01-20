valzer in panchina a bari torna longo

A Bari torna Moreno Longo come nuovo allenatore, sostituendo Vincenzo Vivarini. È il settimo cambio di panchina in Serie B e il secondo in questa stagione per i galletti, attualmente penultimi in classifica con 17 punti. Longo ha già guidato il club in passato ed è ancora sotto contratto, con l’obiettivo di migliorare la posizione di una squadra in cerca di punti salvezza.

Settimo cambio di panchina in serie B, il secondo in stagione a Bari (penultimo in classifica insieme allo Spezia a 17 punti a -3 dalla salvezza diretta) dove Vincenzo Vivarini è stato sostituito da Moreno Longo che aveva guidato i Galletti lo scorso anno ed è ancora sotto contratto. Anche per Vivarini è il secondo esonero in pochi mesi, in Puglia infatti aveva rilevato Fabio Caserta il 26 novembre scorso dopo che a Pescara era stato sostituito appena quindici giorni prima (dopo dodici giornate di campionato) da Giorgio Gorgone. Ovviamente deficitario il cammino di Vivarini in biancorosso dove in sette partite non ha mai vinto, rimediando quattro sconfitte e tre pareggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bari, esonerati Vivarini e Magalini: torna Longo, pieni poteri a Di CesareDopo la recente sconfitta contro Juve Stabia, il Bari ha deciso di cambiare la guida tecnica, esonerando Vincenzo Vivarini e richiamando Giovanni Longo.

Bari, ufficiali gli esoneri di Magalini e Vivarini: Longo è atteratoIl Bari ha ufficializzato l’esonero di Giuseppe Magalini e Vincenzo Vivarini, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

