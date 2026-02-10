Domani si gioca la quarta sfida di fila tra Avellino e Frosinone in Serie B. L’incontro, valido per la ventiquattresima giornata, si presenta come una partita importante per entrambe le squadre. Dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia, l’Avellino cerca di rialzarsi, mentre il Frosinone vuole confermarsi in zona playoff. La partita si potrà seguire in tv e streaming, e i tifosi sono già curiosi di scoprire chi avrà la meglio.

Avellino-Frosinone è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La sconfitta interna contro il Venezia, una squadra totalmente diversa e che è partita con obiettivi diversi rispetto al Frosinone, ci può stare. I ciociari sono la sorpresa, fino ad oggi, del campionato cadetto. Una squadra che si ritrova ad un solo punto dalla promozione diretta. Il lavoro di Alvini è stato clamoroso. E c’è anche una particolarità tattico: il Frosinone è una delle pochissime squadre della B che gioca con la difesa a quattro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Avellino-Frosinone: sarà la quarta volta di fila

