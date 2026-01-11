Promozione Il Riccione strapazza la capolista Misano

Nel calcio regionale, Riccione ottiene una vittoria significativa contro la capolista Misano con il punteggio di 5-0. La partita ha visto i giocatori di Riccione esprimersi con solidità e determinazione, dimostrando un buon livello di gioco e coesione. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il team, che si prepara ora ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.

