Promozione Il Riccione strapazza la capolista Misano
Nel calcio regionale, Riccione ottiene una vittoria significativa contro la capolista Misano con il punteggio di 5-0. La partita ha visto i giocatori di Riccione esprimersi con solidità e determinazione, dimostrando un buon livello di gioco e coesione. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il team, che si prepara ora ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.
Riccione 5 Misano 0 RICCIONE: Crescentini, Difino (37’ st Gabriele), Giunchi, Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini (34’ st Pierri), Diop, Pasolini, Cremonini, Tonini. A disp.: Beoli, Sottile, Trianni, Labudiak, Protti, Mantovan, Shehi. All.: Mugellesi. MISANO: Orsini, Di Pollina, Fabbri (24’ st Bacchiocchi), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini (27’ st Castro), Kolpachkov (30’ st Laro), Villanova (35’ st Madonna), Alvisi (20’ st Maltoni), Scarponi. A disp.: Conti, Cantelli, Politi, Berardinelli. All.: Muratori. Arbitro: Matteo Visani diFaenza. Assistenti: Mattia Sabba di Rimini e Manuele Milandri di Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
