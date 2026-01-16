Promozione Simoncelli e Valeriani in rimonta e il Misano torna al comando

Il Misano torna al primo posto nella classifica, superando la recente sconfitta nel derby con Riccione. Con una rimonta significativa, Simoncelli e Valeriani hanno guidato la squadra verso una vittoria importante. La prestazione dimostra la capacità del team di recuperare terreno e consolidare la propria posizione in classifica, sottolineando l'importanza di una gestione equilibrata e di un impegno costante.

Il Misano vince, cancella il ko di qualche giorno fa nel derby con il Riccione e si riprende la vetta della classifica. Tutto in una notte per la squadra di mister Muratori che al Santamonica contro il Classe terz'ultimo in graduatoria non si lascia sorprendere. Nonostante per la formazione misanese il recupero della prima di ritorno, quel match rinviato il giorno dell'Epifania a causa della neve, non fosse iniziato nel migliore dei modi. Infatti, i ravennati passano dopo 18 minuti con il gol realizzato da Balaj. A quel punto il Misano è costretto a reagire con veemenza. Ma i gol della rimonta arrivano entrambi nella ripresa, firmati dagli ex Rimini, Valeriani e Simoncelli.

