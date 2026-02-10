Progetto BRT Bus Rapid Transit | la campagna informativa approda al Borgo

La campagna informativa sul progetto BRT arriva al Borgo. La città di Taranto prosegue il suo lavoro di coinvolgimento dei cittadini, spiegando passo dopo passo come il Bus Rapid Transit cambierà la viabilità locale. Sono già iniziate le prime riunioni con residenti e commercianti, che vogliono capire cosa cambierà nella loro quotidianità. La speranza è di fare chiarezza e coinvolgere più persone possibile in questa grande trasformazione.

Tarantini Time Quotidiano Continua il percorso di partecipazione e condivisione per il progetto Bus Rapid Transit (BRT), l'opera cardine che ridisegnerà il volto della mobilità ionica. Il tour informativo farà tappa nel cuore della città per illustrare ai cittadini la rivoluzione di un sistema di trasporto rapido, interconnesso e a zero emissioni. L'appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 18.30, presso la Chiesa di San Pasquale (ingresso da Via Pitagora n.32). All'incontro interverranno la Presidente di Kyma Mobilità, l' avv. Giorgia Gira, e l'Assessore alla Mobilità del Comune di Taranto, l' ing.

