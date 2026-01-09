Dalla zona Fiera a San Girolamo | finanziata la linea blu-bis del Bus Rapit Transit a Bari
È stato approvato un finanziamento regionale di circa cinque milioni di euro per la realizzazione della linea blu-bis del Bus Rapid Transit a Bari, che collegherà la zona Fiera a San Girolamo. Questa nuova linea contribuirà a migliorare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico cittadino, offrendo un servizio più rapido e affidabile per i cittadini.
Potrà essere realizzata grazie a un finanziamento regionale di quasi cinque milioni la linea blu-bis del Bus Rapid Transit, il sistema di autobus rapidi che mira a rivoluzione il servizio del trasporto pubblico cittadino. La nuova linea andrà a coprire la parte nord-ovest della città. 🔗 Leggi su Baritoday.it
