Dalla zona Fiera a San Girolamo | finanziata la linea blu-bis del Bus Rapit Transit a Bari

È stato approvato un finanziamento regionale di circa cinque milioni di euro per la realizzazione della linea blu-bis del Bus Rapid Transit a Bari, che collegherà la zona Fiera a San Girolamo. Questa nuova linea contribuirà a migliorare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico cittadino, offrendo un servizio più rapido e affidabile per i cittadini.

