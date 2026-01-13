No al boicottaggio dei farmaci Teva | Ma faremo campagna informativa

Il consiglio comunale di Reggio ha deciso di opporsi al boicottaggio dei farmaci Teva nelle farmacie locali. Invece, si avvierà una campagna informativa volta a promuovere un consumo più consapevole e responsabile. Questa scelta mira a garantire l'accesso ai medicinali e a favorire una corretta informazione sui prodotti, mantenendo un equilibrio tra tutela del pubblico e rispetto delle esigenze sanitarie.

Il consiglio comunale dice no al 'boicottaggio' dei prodotti della multinazionale israeliana Teva nelle farmacie di Reggio, ma dice sì ad una campagna informativa per favorire un consumo più consapevole. Due mozioni dal diverso esito quelle discusse ieri in Sala del Tricolore. La prima, presentata da Coalizione Civica, proponeva di "sospendere i rapporti commerciali con l'azienda fino alla conclusione del conflitto in Medio Oriente". Pronta la replica dell'assessora Marwa Mahmoud: "Non si può fare – chiosa – dietro prescrizione medica e su precisa richiesta di un paziente il farmacista opera secondo scienza e coscienza ed in base al codice deontologico professionale.

