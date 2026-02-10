nuovo sabotaggio alle ferrovie cavi tranciati a bologna

Due notti dopo gli incendi sulla linea Alta velocità, le ferrovie di Bologna tornano nel mirino. Questa volta alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni e preoccupazione tra i pendolari. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma ancora nessuna pista ufficiale. La zona è stata messa sotto controllo, mentre si cercano di capire chi ci sia dietro a questo nuovo atto di sabotaggio.

BOLOGNA, 10 FEB – Due notti dopo i sabotaggi con ordigni incendiari alla linea Alta velocità, un altro episodio di danneggiamento, doloso, si è registrato sulle ferrovie, ancora in zona Bologna. Nella notte tra domenica e lunedì cavi sono stati tranciati, questa volta non bruciati, sulla linea di cintura, l’insieme di binari e bivi che si sviluppa da est a ovest passando a nord del capoluogo emiliano, dove transitano i convogli merci, saltando la stazione centrale. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. La polizia ha effettuato rilievi e si sta cercando di capire se ci sono collegamenti con quanto successo all’alba di sabato, a Bologna e Pesaro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Due notti dopo gli attacchi con ordigni incendiari durante l'apertura delle Olimpiadi, a Bologna si torna a parlare di sabotaggi.

La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina.

