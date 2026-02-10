Pro Vercelli-Vicenza mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera la Pro Vercelli ospita il Vicenza di Gallo in una sfida importante per il girone A della Serie C. Il Vicenza, che guida la classifica, cerca di mantenere il primo posto affrontando una squadra che vuole dare fastidio in casa. La partita si gioca alle 20:30 e si preannuncia combattuta. Entrambe le formazioni sono pronte a mettere in campo tutta la determinazione per ottenere i tre punti.

Prosegue in vetta al girone A della Serie C il Vicenza di Gallo che è impegnato quest’oggi sul campo della Pro Vercelli. Le bianche casacche hanno messo 4 risultati utili consecutivi e il colpaccio di Lecco li porta diretti in zona playoff. Il periodo negativo sembra alle spalle e con la classifica corta soprattutto nelle posizioni di rincalzo tutto è ancora possibile. I berici dopo 12. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Verso Pro Vercelli-Vicenza, Leverbe: Chiunque ci affronta mette tutto se stesso; Pro Vercelli - Vicenza: i divieti per la partita di mercoledì sera; Pro Vercelli-Vicenza: i divieti di sosta e di circolazione; Serie C girone A. Mercoledì sera la capolista L.R. Vicenza fa visita alla Pro Vercelli.

Pro Vercelli - Vicenza: i divieti per la partita di mercoledì seraIn occasione dell’incontro di calcio Pro Vercelli – Vicenza, in programma domani, mercoledì 11 febbraio alle 20,30, il Comune informa che sono adottate temporanee limitazioni alla viabilità. I divieti ... infovercelli24.it

I convocati di Pro Vercelli – L.R. VicenzaIn vista della partita Pro Vercelli-L.R. Vicenza, incontro valido per la ventiseiesima giornata di serie C Sky Wifi in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30 allo stadio Silvio Piola di Vercel ... biancorossi.net

