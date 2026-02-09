Aston Villa-Brighton mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 20:30 si gioca Aston Villa contro Brighton, un match importante per la classifica. L’Aston Villa arriva con un solo punto raccolto in sei partite a febbraio e cerca di risollevarsi. Mantiene il terzo posto, ma il vantaggio sulle inseguitrici si è ridotto. Il sesto posto è ancora a otto punti di distanza. La squadra di casa spera di trovare di nuovo i tre punti per consolidare la posizione.

Solo un punto su sei nel mese di febbraio per un Aston Villa che conserva il suo terzo posto in classifica ma ha visto ridursi il suo margine di vantaggio sulle inseguitrici anche se il sesto posto è sempre a -8. Lo diciamo ovviamente nell’ipotesi che il quinto posto sia buono per andare in Champions. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

aston villa brighton mercoled236 11 febbraio 2026 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Aston Villa-Brighton (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Aston Villa Brighton

Brighton-Aston Villa (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Brighton-Aston Villa (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Piace la quota da sfavoriti dei Villans

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Aston Villa Brighton

Argomenti discussi: STREAM WSL GRATUITI: Liverpool vs Aston Villa, London Metropolis vs Everton, West Ham vs Brighton; Il 10-1 del City, la favola Macclesfield e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 26ª giornata; Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

aston villa brighton mercoledìPronostico Aston Villa vs Brighton – 11 Febbraio 2026Il Premier League presenta una sfida interessante: Aston Villa - Brighton, in programma il 11 Febbraio 2026 alle 20:30 al suggestivo Villa Park. Una gara che ... news-sports.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.