Il Crystal Palace torna a sorridere in Premier League dopo due mesi. I ragazzi di Vieira hanno vinto a Brighton, mettendo fine a un lungo periodo senza successi, segnato da infortuni e tante partite da giocare. Questa sera, i padroni di casa affrontano il Burnley con l’obiettivo di proseguire sulla strada della fiducia.

Vincendo a Brighton, il Crystal Palace è tornato alla vittoria in campionato dopo due mesi mettendo fine a un periodo negativo innescato dai tanti infortuni che si sono sommati ai tanti impegni domestici e non delle Eagles. Una serie di 12 partite senza vittorie in tutte le competizioni era impensabile fino all’inizio di dicembre poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Burnley (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

