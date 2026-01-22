Ottavio Colalongo ucciso dai killer a Scisciano | 8 fermi della Dda di Napoli Tutti i nomi

Otto persone sono state fermate dalla Dda di Napoli in relazione all’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano il 17 dicembre scorso. I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito i provvedimenti di fermo, che coinvolgono diversi soggetti ritenuti responsabili dell’omicidio. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini coordinate dall’autorità giudiziaria, che proseguono per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Otto persone sono ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a Scisciano lo scorso 17 dicembre: i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli, coordinata dal pm Henry John Woodcock. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, il delitto sarebbe maturato nel contesto di un violento scontro tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano, area già segnata da dinamiche criminali e tensioni tra gruppi contrapposti. Colalongo era in sella al proprio scooter Honda SH quando sarebbe stato avvicinato da due killer in moto, che hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

