Quattro anni di cantiere, quattro nuovi svincoli e a un totale di ventuno opere. Sono questi alcuni dei numeri relativi al nuovo tracciato che permetterà di alleggerire il traffico nei territori di Basiliano, Campoformido, Lestizza e Pozzuolo del Friuli. Un intervento atteso da anni che ora. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - “Opera attesa da decenni”: la Tangenziale Sud diventa realtà, cantieri al via nel 2027

