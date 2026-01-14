Prezzi alimentari saliti del 24,9% in quattro anni | faro dell' Antitrust sulla Grande distribuzione
L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata, analizzando il suo ruolo nella filiera agroalimentare. In particolare, si esamina come i prezzi dei prodotti alimentari, aumentati del 24,9% negli ultimi quattro anni, siano influenzati dalle dinamiche del settore. L’obiettivo è comprendere le cause di questa divergenza tra inflazione generale e quella alimentare, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale.
L’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (Gdo) lungo la filiera agroalimentare «anche prendendo spunto dalla netta divaricazione, che si è determinata negli ultimi anni, tra l’inflazione generale e l’inflazione dei generi alimentari. Sulla base dei dati Istat, evidenzia l'Autorità, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
