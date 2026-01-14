Prezzi alimentari saliti del 24,9% in quattro anni | faro dell' Antitrust sulla Grande distribuzione

L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata, analizzando il suo ruolo nella filiera agroalimentare. In particolare, si esamina come i prezzi dei prodotti alimentari, aumentati del 24,9% negli ultimi quattro anni, siano influenzati dalle dinamiche del settore. L’obiettivo è comprendere le cause di questa divergenza tra inflazione generale e quella alimentare, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale.

Prezzi degli alimentari saliti del 24,9% in 4 anni: faro dell'Antitrust sulla grande distribuzione - L’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (Gdo) lungo la filiera agroalimentare «anche prendendo spunto dalla netta divaricazione, che si è ... gazzettadiparma.it

Beni alimentari alle stelle: prezzi su del 24,9% in 4 anni. “Dettano legge le grandi catene” - L’Antitrust apre un’indagine conoscitiva per capire se i supermercati prendono per la gola gli agricoltori. repubblica.it

Caro spesa: il carrello si svuota, lo scontrino cresce. Prezzi alimentari ancora altissimi, quantità acquistate in calo e potere d’acquisto che non recupera. Oggi gli italiani comprano meno, ma pagano di più: una realtà confermata dai dati più recenti su consum facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.