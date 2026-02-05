Previsioni meteo Livorno allerta gialla per rischio idrogeologico e vento venerdì 6 febbraio

La protezione civile di Livorno ha emesso un’allerta gialla per domani, mercoledì 28 gennaio. Il rischio riguarda principalmente il rischio idrogeologico e il vento forte. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Le previsioni meteo per Livorno segnalano un'allerta gialla a causa di rischio idrogeologico, vento e mareggiate, prevista per mercoledì 28 gennaio.

Martedì 3 febbraio, la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico a Livorno, Rosignano e Collesalvetti.

